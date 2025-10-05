Сборная Украины по волейболу сыграет на Евро-2026 с действующим чемпионом — результаты жеребьевки

5 октября, 12:44
Украинцы попали в группу в Польшу (Фото: FIVB)

Мужская сборная Украины по волейболу узнала своих соперников на чемпионате Европы-2026.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Украина попала в группу В, где сыграет против действующих чемпионов Европы Польши, а также с Болгарией, Северной Македонией, Португалией и Израилем.

Результаты жеребьевки:

Группа А: Италия, Швеция, Словения, Чехия, Греция, Словакия

Группа В: Болгария, Северная Македония, Польша, Украина, Португалия, Израиль

Группа С: Финляндия, Эстония, Сербия, Бельгия, Нидерланды, Дания

Группа D: Румыния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария

Евро-2026 пройдет с 9 по 26 сентября сразу в четырех странах — Болгарии, Финляндии, Италии и Румынии. Из каждой группы в 1/8 финала пройдут по четыре команды.

Для украинской сборной это будет уже девятое выступление на континентальном первенстве. Лучшими результатами сине-желтых остаются выходы в четвертьфинал в 2019 и 2023 годах.

В сентябре Украина не смогла выйти из группы на чемпионате мира по волейболу, где триумфовала Италия.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Волейбол сборная Украины по волейболу Чемпионат Европы

