Сборная Украины по волейболу сыграет на Евро-2026 с действующим чемпионом — результаты жеребьевки
Украинцы попали в группу в Польшу (Фото: FIVB)
Мужская сборная Украины по волейболу узнала своих соперников на чемпионате Европы-2026.
Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Украина попала в группу В, где сыграет против действующих чемпионов Европы Польши, а также с Болгарией, Северной Македонией, Португалией и Израилем.
Результаты жеребьевки:
Группа А: Италия, Швеция, Словения, Чехия, Греция, Словакия
Группа В: Болгария, Северная Македония, Польша, Украина, Португалия, Израиль
Группа С: Финляндия, Эстония, Сербия, Бельгия, Нидерланды, Дания
Группа D: Румыния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария
Евро-2026 пройдет с 9 по 26 сентября сразу в четырех странах — Болгарии, Финляндии, Италии и Румынии. Из каждой группы в 1/8 финала пройдут по четыре команды.
Для украинской сборной это будет уже девятое выступление на континентальном первенстве. Лучшими результатами сине-желтых остаются выходы в четвертьфинал в 2019 и 2023 годах.
В сентябре Украина не смогла выйти из группы на чемпионате мира по волейболу, где триумфовала Италия.