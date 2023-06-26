Украина потерпела обидное поражение в финале Золотой Евролиги по волейболу 26 июня, 08:53 Украина проиграла Турции (Фото:ОО «Федерация волейбола Украины»)

Мужская сборная Украины по волейболу провела финальный матч в Золотой Евролиге, в котором встречалась с командой Турции.

На пути к финала украинская сборная обыграла Хорватию, а турки оказались сильнее Чехии.

Финальный поединок начался с победы «сине-желтых» в первом сете, однако затем турецкий коллектив забрал два сеты подряд.

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Четвертый сет завершился непростой победой Украины, но это не помогло выиграть трофей. На тай-брейке сборная Турции с легкостью расправилась с нашей командой.

Золотая Евролига. Плей-офф, финал

Турция — Украина — 3:2 (14:25, 25:22, 26:24, 22:25, 15:6)

Напомним, что в 2017 году Украина выигрывала Золотую Евролигу. Тогда по итогам четырех сетов удалось обыграть Северную Македонию (3:1).

Ранее сообщалось, что Украина завоевала серебро на чемпионате мира по Socca.