Оба гола украинцы забили во втором тайме (Фото: УАФ)

Сборная Украины U-19 обыграла сверстников из Италии со счетом 2:0 в третьем туре группового этапа юношеского чемпионата Европы-2025 и вышла в полуфинал.

Украинцы открыли счет на 28-й минуте, когда отличился Шпак. В конце встречи итальянцы выпустили пятого полевого игрока, но потеряли мяч, чем воспользовались «сине-желтые» -- Першин расстрелял пустые ворота -- 2:0.

Победа над Италией позволила украинской команде выйти из группы со второго места.

В полуфинале Украина сыграет с Испанией. Матч состоится 3 октября. В другом полуфинале встретятся Португалия и Словения.

Италия U-19 — Украина U-19 0:2

Голы: Шпак, 28, Першин, 39

Фото: flashscore.ua

Украина стартовала на турнире разгромной победой над Молдовой (7:0), а во втором туре потерпела поражение от Португалии (0:4).