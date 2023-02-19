Украина впервые в истории выиграла командную медаль на чемпионате мира по лыжной акробатике
Украинская сборная завоевала бронзу на чемпионате мира по лыжной акробатике (Фото:Скриншот с видео FIS Freestyle Skiing / YouTube)
Украинская сборная завоевала бронзу командных соревнований по лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу.
Финальные соревнования ЧМ прошли в воскресенье, 19 февраля.
Украинская команда в составе Анастасии Новосад, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского завоевала бронзовую медаль.
Заняв третье место, украинцы обошли Казахстан и Канаду, но уступили участникам из США и Китая.
- США — 338.98
- Китай — 328.14
- Украина — 260.57
- Казахстан — 236.33
- Канада — 228.17
Это первая в истории командная медаль для Украины на чемпионатах мира. Ранее в личных соревнованиях Александр Абраменко был серебряным призером в 2019 году, а Ольга Волкова брала бронзу в 2011 году.
Запись выступления украинской команды можно посмотреть здесь:
Ранее украинцы впервые в истории завоевали медаль в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фристайлу.