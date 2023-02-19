Украина впервые в истории выиграла командную медаль на чемпионате мира по лыжной акробатике 19 февраля, 17:11 Украинская сборная завоевала бронзу на чемпионате мира по лыжной акробатике (Фото:Скриншот с видео FIS Freestyle Skiing / YouTube)

Украинская сборная завоевала бронзу командных соревнований по лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу.

Финальные соревнования ЧМ прошли в воскресенье, 19 февраля.

Украинская команда в составе Анастасии Новосад, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского завоевала бронзовую медаль.

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Заняв третье место, украинцы обошли Казахстан и Канаду, но уступили участникам из США и Китая.

США — 338.98 Китай — 328.14 Украина — 260.57 Казахстан — 236.33 Канада — 228.17

Это первая в истории командная медаль для Украины на чемпионатах мира. Ранее в личных соревнованиях Александр Абраменко был серебряным призером в 2019 году, а Ольга Волкова брала бронзу в 2011 году.

Запись выступления украинской команды можно посмотреть здесь:

Ранее украинцы впервые в истории завоевали медаль в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фристайлу.