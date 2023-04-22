Лучшие в Европе! Сборная Украины выиграла шесть медалей ЧЕ по борьбе

22 апреля, 10:26
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Сборная Украины по борьбе (Фото:UWW)

Сборная Украины по борьбе (Фото:UWW)

Женская сборная Украины по борьбе заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы, который прошел в Загребе.

На турнире наши спортсменки завоевали 6 медалей — две золотые, три серебряные и одну бронзовую.

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Медали сборной Украины

Золото: Алина Грушина-Акобия, Ирина Коляденко.

Видео дня

Серебро: Оксана Ливач, Юлия Ткач-Остапчук, Алла Белинская.

Бронза: Татьяна Сова-Рижко.

Медальный зачет чемпионата Европы

1. Украина — 6 (2+3+1)

2−3. Румыния — 4 (2+0+2)

2−3. Болгария — 4 (2+0+2)

Отметим, что в 2022-м году женская сборная Украины также заняла первое место в общем зачете.

Ранее украинка добилась уникального достижения на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Чемпионат Европы Борьба

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