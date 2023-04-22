Лучшие в Европе! Сборная Украины выиграла шесть медалей ЧЕ по борьбе
Сборная Украины по борьбе (Фото:UWW)
Женская сборная Украины по борьбе заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы, который прошел в Загребе.
На турнире наши спортсменки завоевали 6 медалей — две золотые, три серебряные и одну бронзовую.
Медали сборной Украины
Золото: Алина Грушина-Акобия, Ирина Коляденко.
Серебро: Оксана Ливач, Юлия Ткач-Остапчук, Алла Белинская.
Бронза: Татьяна Сова-Рижко.
Медальный зачет чемпионата Европы
1. Украина — 6 (2+3+1)
2−3. Румыния — 4 (2+0+2)
2−3. Болгария — 4 (2+0+2)
Отметим, что в 2022-м году женская сборная Украины также заняла первое место в общем зачете.
Ранее украинка добилась уникального достижения на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.