Лучшие в Европе! Сборная Украины выиграла шесть медалей ЧЕ по борьбе 22 апреля, 10:26 Сборная Украины по борьбе (Фото:UWW)

Женская сборная Украины по борьбе заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы, который прошел в Загребе.



На турнире наши спортсменки завоевали 6 медалей — две золотые, три серебряные и одну бронзовую.

Медали сборной Украины

Золото: Алина Грушина-Акобия, Ирина Коляденко.

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Серебро: Оксана Ливач, Юлия Ткач-Остапчук, Алла Белинская.

Бронза: Татьяна Сова-Рижко.

Медальный зачет чемпионата Европы

1. Украина — 6 (2+3+1)

2−3. Румыния — 4 (2+0+2)

2−3. Болгария — 4 (2+0+2)

Отметим, что в 2022-м году женская сборная Украины также заняла первое место в общем зачете.

Ранее украинка добилась уникального достижения на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.