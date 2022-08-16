Украина выиграла медальный зачет в артистическом плавании на чемпионате Европы

16 августа, 15:36
Украинки выиграли 8 золотых медалей (Фото:Russian synchronized swimming)

Украинки выиграли 8 золотых медалей (Фото:Russian synchronized swimming)

Сборная Украины по артистическому плаванию заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме.

На соревнованиях украинки были представлены в 8 дисциплинах из 12 и завоевали 8 золотых наград, выиграв все финалы, в которых участвовали.

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Серебряных и бронзовых наград в активе украинок нет.

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Второе место в общем зачете заняла Италия, третье – Испания.

roma2022
Фото: roma2022

Марта Федина завоевала 2 золота в технической и произвольной программах. Марина и Владислава Алексеевы победили в технической и произвольной программе дуэтов. Команда завоевала золотые медали в комбинации, хайлайте, технической и произвольной программах.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по артистическому плаванию завоевала золото в хайлайте на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, который стал самым успешным в истории нашей команды.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Чемпионат Европы Чемпионат Европы по водным видам спорта

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