Сборная Украины по волейболу в матче против Японии в Лиге наций (Фото: FIVB)

Мужская сборная Украины по волейболу провела поединок против Японии в рамках седьмого тура Лиги наций-2025.

В первом сете японцы оказались сильнее (24:26), однако затем украинской команде удалось выиграть две партии подряд с разгромными счетами (25:17, 25:18).

В четвертом сете подопечные Рауля Лосано имели преимущество, однако затем допустили большое количество ошибок в финальных розыгрышах, что привело к поражению (22:25) и к тай-брейку.

Реклама

На старте пятой партии украинцы уступали, но проявили характер и вырвали победу (15:13). Это была первая встреча сборных Украины и Японии в официальных поединках.

Украина добыла четвертую победу на турнире, ранее были обыграны США, Куба и Турция.

Лига наций-2025 (мужчины), седьмой тур

Украина — Япония 3:2 (24:26, 25:17, 25:18, 22:25, 15:13)

Читайте также: Украинский баскетболист стал игроком Бостона после обмена на драфте НБА

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории играет в Лиге наций. После семи матчей команда занимает четвертое место в турнирной таблице, имея 12 очков.

Фото: flashscore.ua

Следующий матч «сине-желтые» проведут 29 июня. Соперником будет Болгария. Начало поединка в 19:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины разгромила Словакию и вышла в Финал четырех Золотой Евролиги-2025.