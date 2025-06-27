«Не верю, что мы выиграли»: лидер сборной Украины по волейболу оценил историческую победу над Японией

Доигровщик мужской сборной Украины по волейболу Тимофей Полуян поделился впечатлениями от матча Лиги наций против Японии .

По словам украинского волейболиста, он до сих пор не верит, что команде удалось победить соперника.

«Не верю, что мы выиграли. Ожидали, что выиграем несколько матчей, но сегодняшняя игра была невероятной для нас.

Мы после первого сета начали придерживаться плана, который имели. Надо было держать концентрацию и играть так, как мы умеем", — приводит слова игрока «Суспільне Спорт».

Украина в своем седьмом матче в Лиге наций-2025 победила Японию со счетом 3:2. Это была первая встреча сборных Украины и Японии в официальных играх. Для украинской сборной это четвертая победа на турнире.

Следующий поединок «сине-желтые» проведут 29 июня. Соперником будет Болгария. Начало матча в 19:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что женская сборная Украины разгромила Словакию и вышла в Финал четырех Золотой Евролиги-2025.