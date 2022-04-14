Сборная Украины по волейболу сыграет на ЧМ-2022 вместо дисквалифицированной России

14 апреля, 20:41
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Соперниками Украины будут Сербия, Тунис и Пуэрото-Рико. (Фото:ФПУ)

Соперниками Украины будут Сербия, Тунис и Пуэрото-Рико. (Фото:ФПУ)

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Сборная Украины по волейболу сыграет на чемпионате мира-2022 вместо России, которую дисквалифицировали из-за военного вторжения.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации волейбола Украины.

Сообщается, что Украина заменит Россию в группе А, где ее соперниками будут Сербия, Тунис и Пуэрото-Рико.

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«Сегодня, 14 апреля, президент ОО ФПУ Михаил Мельник получил письмо от ФИВБ, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира-2022 вместо россии. В письме сказано, что процедура жеребьевки заново проводится не будет и Украина займет место россии в группе А под первым сеяным номером!», — говорится в сообщении ФВУ.

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Чемпионат мира по волейболу должен был пройти в России, но после военного вторжения в Украину Международная федерация волейбола отняла у агрессора право на проведение турнира.

По предварительным данным, чемпионат мира-2022 состоится в Польше и Словении.

Ранее ФИФА и УЕФА исключила российские сборные и ее клубы из всех международных соревнований из-за военного вторжения в Украину.

Перед этим УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Кроме этого, российские баскетбольные клубы выгнали из еврокубков.

Также Россию и Беларусь отстранили от всех хоккейных турниров.

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Теги:   Сборная Украины Сборная России Волейбол

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