Украинки завоевали седьмое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта
Украинки победили в технической программе среди женских дуэтов (Фото:FINA Budapest 2022)
Сборная Украины завоевала седьмое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме.
Награду высшего качества завоевали в артистическом плавании Марина и Владислава Алексеевы, победившие в технической программе среди женских дуэтов.
За свое выступление украинки получили 92.8538 балла, опередив представительниц Австрии и Италии, завоевавших серебро и бронзу соответственно.
На чемпионате Европы в Риме Украина завоевала уже семь золотых наград: команда (техническая программа + хайлайт + комбинация), Марта Федина (соло, техническая и произвольная программы), Марина и Владислава Алексеевы (дуэт, техническая и произвольная программы).
Ранее сообщалось, что сборная Украины по артистическому плаванию завоевала золото в хайлайте на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, который стал самым успешным в истории нашей команды.
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