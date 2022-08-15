Украинки завоевали седьмое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта 15 августа, 16:11 Украинки победили в технической программе среди женских дуэтов (Фото:FINA Budapest 2022)

Сборная Украины завоевала седьмое золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме.

Награду высшего качества завоевали в артистическом плавании Марина и Владислава Алексеевы, победившие в технической программе среди женских дуэтов.

За свое выступление украинки получили 92.8538 балла, опередив представительниц Австрии и Италии, завоевавших серебро и бронзу соответственно.

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На чемпионате Европы в Риме Украина завоевала уже семь золотых наград: команда (техническая программа + хайлайт + комбинация), Марта Федина (соло, техническая и произвольная программы), Марина и Владислава Алексеевы (дуэт, техническая и произвольная программы).

Ранее сообщалось, что сборная Украины по артистическому плаванию завоевала золото в хайлайте на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, который стал самым успешным в истории нашей команды.



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