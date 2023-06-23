Украина заняла второе место на Европейских играх в гребле на байдарке-четверке

23 июня, 19:14
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Олег Кухарик и Игорь Трунов (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Олег Кухарик и Игорь Трунов (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинцы стали вторыми в гребле на байдарке-четверке на 500 метров на соревнованиях в Кракове.

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Нашу команду представляли в таком составе: Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семикин, Игорь Трунов.

Ребята завоевали седьмую медаль для Украины на Европейских играх.

Видео дня

Европейские игры

Краков, Польша

Гребля

Байдарка-четвёрка, 500 метров

Мужчины

1. Испания — 1.19,964

2. Украина — 1.20,500

3. Сербия — 1.20,800

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Также украинская гребчица завоевала серебро на Европейских играх.

Ранее сообщалось, что украинские байдарочники выиграли второе золото на соревнованиях.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Европейские Игры

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