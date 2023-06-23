Украина заняла второе место на Европейских играх в гребле на байдарке-четверке
Олег Кухарик и Игорь Трунов (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Украинцы стали вторыми в гребле на байдарке-четверке на 500 метров на соревнованиях в Кракове.
Нашу команду представляли в таком составе: Дмитрий Даниленко, Олег Кухарик, Иван Семикин, Игорь Трунов.
Ребята завоевали седьмую медаль для Украины на Европейских играх.
Европейские игры
Краков, Польша
Гребля
Байдарка-четвёрка, 500 метров
Мужчины
1. Испания — 1.19,964
2. Украина — 1.20,500
3. Сербия — 1.20,800
Также украинская гребчица завоевала серебро на Европейских играх.
Ранее сообщалось, что украинские байдарочники выиграли второе золото на соревнованиях.