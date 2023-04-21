Впервые в истории Украины! Наша тяжелоатлетка добилась уникального достижения на чемпионате Европы 21 апреля, 20:32 Ирина Деха (Фото:facebook.com/uwf.net.ua)

Сборная Украины продолжает собирать награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Ранее там прогремел громкий скандал из-за сожженного флага Азербайджана.



Абсолютной чемпионкой континента стала Ирина Деха, которая выступала в весовой категории до 81 кг. В рывке Ирина стала первой с результатом 123 кг. В толчке ей покорились 135 кг.

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Призеры ЧЕ-2023:

1. Ирина Деха (Украина): 123 + 135 = 258 кг

2. Дилара Нарин (Турция): 101 + 134 = 235 кг

3. Елена Еригина (Молдова): 104 + 130 = 234 кг

Таким образом, Деха третий раз подряд и четвертый раз в карьере стала абсолютной чемпионкой Европы.

Впервые в истории тяжелой атлетики за время независимой Украины у нас есть четырехкратная чемпионка Европы, сообщает ФВАУ.

Ранее мы писали, что румынская спортсменка потеряла сознание на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. А после того, как пришла в себя, она говорила, что видела ангелов.