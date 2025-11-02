Украинские спортсменки сфотографировались с россиянкой на пьедестале чемпионата Европы

2 ноября, 00:13
Пьедестал чемпионата Европы по роллер-спорту (Фото: worldskateeu)

Это произошло на первенстве континента по роллер-спорту, после выигрыша двух медалей.

В дисциплине «слайды» чемпионкой Европы стала роллер-фристайлистка Мария Погуляка, а бронзовую награду завоевала София Китайгора. Обе спортсменки из Украины. Серебро выиграла россиянка Анна Кукушкина, которая выступала в нейтральном статусе.

Во время церемонии награждения украинки не стали отказываться от совместного снимка с россиянкой. Он был опубликован на странице европейского отделения Международной федерации роллер-спорта (World Skate Europe) в Instagram.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения украинские спортсмены избегают совместных фотографий с россиянами даже на церемониях награждения.

Например гимнастка Таисия Онофрийчук отказалась фотографироваться с экс-россиянкой и белоруской после победы на Кубке мира.

Украинский дуэт в составе Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной выиграл серебро в технической программе на Кубке мира по артистическому плаванию. Во время церемонии награждения Мошинская и Шмонина отказались от совместного фотографирования с представительницами страны-агрессора.

