«Выбросила их фото в мусорку». Украинскую биатлонистку Анастасию Меркушину разочаровали ее кумиры из России и Беларуси 18 августа, 17:14 Анастасия Меркушина (Фото:Instagram)

Спортсменка возмущена отношением Ольги Зайцевой и Дарьи Домрачевой к войне в Украине.

В интервью белорусскому изданию Зеркало Меркушина призналась, что выбросила в мусорку карточки с автографами Зайцевой и Домрачевой, которые были для нее примером для подражания.

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«Были ли разочарования относительно позиции бывших спортсменов? Конечно, были. Та же Зайцева была чем-то примером. У меня висели дома карточки с автографами некоторых российских биатлонистов — выбросила их на помойку после всех высказываний о войне и Украине. Неприятно: это будто вырезать часть юности, когда происходило мое становление как личности и спортсменки.

Попрощалась и с карточкой Домрачевой, кстати. Она была замечательной спортсменкой, тоже на нее равнялась, но занимать сегодня такую позицию. Не может быть полутонов, когда людей убивают. Не должно быть так!" — сказала Меркушина.



Напомним, олимпийская чемпионка россиянка Ольга Зайцева призвала всех соотечественников отправиться на войну в Украине.



А четырехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева абстрактно высказалась за мир, но не осудила агрессию со стороны России и Беларуси.

Стоит отметить, что Анастасия Меркушина вместе с Дмитрием Пидручным присоединились к украинской армии после начала полномасштабной войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате Европы в швейцарском Ленцергайде.