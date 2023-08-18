«Выбросила их фото в мусорку». Украинскую биатлонистку Анастасию Меркушину разочаровали ее кумиры из России и Беларуси

18 августа, 17:14
Поделиться:
Анастасия Меркушина (Фото:Instagram)

Анастасия Меркушина (Фото:Instagram)

Спортсменка возмущена отношением Ольги Зайцевой и Дарьи Домрачевой к войне в Украине.

В интервью белорусскому изданию Зеркало Меркушина призналась, что выбросила в мусорку карточки с автографами Зайцевой и Домрачевой, которые были для нее примером для подражания.

Видео дня

Читайте также:
«Да, это правда». Экс-биатлонистка сборной Украины восстановила гражданство России

«Были ли разочарования относительно позиции бывших спортсменов? Конечно, были. Та же Зайцева была чем-то примером. У меня висели дома карточки с автографами некоторых российских биатлонистов — выбросила их на помойку после всех высказываний о войне и Украине. Неприятно: это будто вырезать часть юности, когда происходило мое становление как личности и спортсменки.

Попрощалась и с карточкой Домрачевой, кстати. Она была замечательной спортсменкой, тоже на нее равнялась, но занимать сегодня такую позицию. Не может быть полутонов, когда людей убивают. Не должно быть так!" — сказала Меркушина.

Читайте также:
«Сейчас — это территория ада». Украинская биатлонистка рассказала о ситуации на Сумщине после бомбардировок российскими оккупантами

Напомним, олимпийская чемпионка россиянка Ольга Зайцева призвала всех соотечественников отправиться на войну в Украине.

А четырехкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева абстрактно высказалась за мир, но не осудила агрессию со стороны России и Беларуси.

Стоит отметить, что Анастасия Меркушина вместе с Дмитрием Пидручным присоединились к украинской армии после начала полномасштабной войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала золотую медаль в спринте на чемпионате Европы в швейцарском Ленцергайде.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Биатлон Анастасия Меркушина

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X