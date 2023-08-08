«Я считаю, что они могут участвовать». Ольга Харлан поддерживает допуск россиян на Олимпиаду-2024 при одном условии 8 августа, 18:27 Ольга Харлан (Фото:instagram.com/olgakharlan/)

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась мыслями относительно возможного участия российских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Париже.

В эфире Сніданку з 1+1 Харлан заявила, что россиян можно допускать на Олимпиаду только тогда, когда они докажут свой «нейтралитет», высказавшись против войны в Украине.

Видео дня

«В идеале, их должны не допустить вообще. Но если они уже хотят допустить их под нейтральным флагом, эта нейтральность должна быть глубже. Вы должны это проверять.

Они должны это публично сказать или подписать декларации, потому что до этого они были против подписания деклараций, поскольку для них это будет плохо в их стране. Но вы видите, что они не нейтральны, что определенная информация вытекает.

То, что они не могут высказывать мнение — это их проблемы и недемократической страны. Есть спортсмены, которые уехали, есть спортсмены, которые высказываются публично, говорят, что они против войны.

Я считаю, что они могут участвовать, поскольку они это сказали, они помогают Украине также", — сказала Харлан.

Ранее Ольга Харлан выступила против бойкота спортсменов из недружественных стран.