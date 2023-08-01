На войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины 1 августа, 12:40 Элеонора Мальцева (Фото:Facebook)

Элеонора Мальцева отдала свою жизнь за Украину в борьбе против российских захватчиков.

О гибели 34-летней героини в своем Facebook сообщает Women’s sport UA.

Отмечается, что Элеонора Мальцева защищала цвета футзальной Беличанки из села Коцюбинского Киевской области. Также она выступала за сборную Украины по футзалу.

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Ранее сообщалось, что на войне против оккупантов погиб отец украинской футболистки Шахтера.