На войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины

1 августа, 12:40
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Элеонора Мальцева (Фото:Facebook)

Элеонора Мальцева (Фото:Facebook)

Элеонора Мальцева отдала свою жизнь за Украину в борьбе против российских захватчиков.

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О гибели 34-летней героини в своем Facebook сообщает Women’s sport UA.

Отмечается, что Элеонора Мальцева защищала цвета футзальной Беличанки из села Коцюбинского Киевской области. Также она выступала за сборную Украины по футзалу.

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Ранее сообщалось, что на войне против оккупантов погиб отец украинской футболистки Шахтера.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Российско-украинская война Футзал

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