Новый паспорт. Чемпионка Европы из Украины сменила гражданство 14 мая, 10:00 Мелания Тур (Фото:instagram.com/mel.tur)

18-летняя гимнастка Мелания Тур со следующего года будет выступать за сборную Израиля.



Чемпионка Европы-2020 по художественной гимнастике в командном первенстве Мелания Тур сменила украинское гражданство на израильское. Информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Видео дня

Тур начнет выступать под флагом Израиля после спортивного карантина — с 12 мая 2024 года.

Мелания Тур / Фото: instagram.com/mel.tur

Ранее мы писали, что известная украинская гимнастка похвасталась, что посмотрела в кинотеатре российский фильм.