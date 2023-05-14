Новый паспорт. Чемпионка Европы из Украины сменила гражданство

14 мая, 10:00
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Мелания Тур (Фото:instagram.com/mel.tur)

Мелания Тур (Фото:instagram.com/mel.tur)

18-летняя гимнастка Мелания Тур со следующего года будет выступать за сборную Израиля.

Чемпионка Европы-2020 по художественной гимнастике в командном первенстве Мелания Тур сменила украинское гражданство на израильское. Информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

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Тур начнет выступать под флагом Израиля после спортивного карантина — с 12 мая 2024 года.

Мелания Тур (Фото: instagram.com/mel.tur)
Мелания Тур / Фото: instagram.com/mel.tur

Ранее мы писали, что известная украинская гимнастка похвасталась, что посмотрела в кинотеатре российский фильм.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Художественная гимнастика

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