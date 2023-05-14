Новый паспорт. Чемпионка Европы из Украины сменила гражданство
Мелания Тур (Фото:instagram.com/mel.tur)
18-летняя гимнастка Мелания Тур со следующего года будет выступать за сборную Израиля.
Чемпионка Европы-2020 по художественной гимнастике в командном первенстве Мелания Тур сменила украинское гражданство на израильское. Информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).
Тур начнет выступать под флагом Израиля после спортивного карантина — с 12 мая 2024 года.
Ранее мы писали, что известная украинская гимнастка похвасталась, что посмотрела в кинотеатре российский фильм.