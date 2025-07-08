Баскетболисты НБА согласились помочь Украине в отборе на чемпионат мира

14 июля сборная Украины по баскетболу начнет подготовку к пре-квалификации чемпионата мира 2027 года.

Главный тренер национальной команды Айнарс Багатскис заявил о «принципиальном желании украинских игроков НБА выступить за сборную в будущих встречах», пишет Федерация баскетбола Украины.

«Святослав Михайлюк присоединится к сборной Украины после завершения Летней лиги НБА. Также ожидаем после Летней лиги на приезд Дмитрия Скапинцева.

Алексей Лэнь присоединится к сборной, если в ближайшее время подпишет контракт. Что касается Максима Шульги, я надеюсь, он также приедет сразу после выступлений за Бостон в Летней лиге. Максим очень хочет играть за сборную, но решение по нему полностью зависит от клуба", — отметил Багатскис.

Во втором раунде пре-квалификации ЧМ-2027 Украина проведет по два матча против Швейцарии (6 и 16 августа) и Словакии (9 и 20 августа). В квалификационный турнир выйдут две лучшие сборные из трех.

Расширенный список сборной Украины на эти поединки будет опубликован 9 июля.

Напомним, Михайлюк остается игроком Юты Джаз, которая недавно гарантировала контракт украинца. Лэнь сейчас находится в статусе свободного агента, его последним клубом был Лос-Анджелес Лейкерс.

57-й номер драфта НБА-2025 Максим Шульга сыграет за Бостон Селтикс в Летней лиге НБА. Также в этом турнире примет участие и центровой Дмитрий Скапинцев, который сыграет за Портленд Трэйл Блэйзерс.

