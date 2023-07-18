Разыгрывались олимпийские лицензии. Украинские борцы отказались от участия в турнире в Будапеште из-за допуска россиянок 18 июля, 13:05 Соломия Винник (Фото:UWW)

Украинские борцы-пограничники Анастасия Алпеева, Мария и Соломия Винник отказались участвовать рейтинговый турнир по вольной борьбе в Будапеште.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины

На турнир в Венгрии были заявлены спортсменки из России, что стало причиной бойкота соревнований украинской командой.



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На турнире разыгрывались лицензии на право участия в следующих летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Ассоциация спортивной борьбы Украины осуждает участие представителей страны-террористки в спортивных соревнованиях, а украинские борцы не желают жать руку представительницам страны-агрессора», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что украинцы Алексей Середа и Кирилл Болюх завоевали серебряные медали на чемпионате мира в синхронных прыжках с вышки и завоевали олимпийскую лицензию.

