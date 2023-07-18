Разыгрывались олимпийские лицензии. Украинские борцы отказались от участия в турнире в Будапеште из-за допуска россиянок
Соломия Винник (Фото:UWW)
Украинские борцы-пограничники Анастасия Алпеева, Мария и Соломия Винник отказались участвовать рейтинговый турнир по вольной борьбе в Будапеште.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины
На турнир в Венгрии были заявлены спортсменки из России, что стало причиной бойкота соревнований украинской командой.
На турнире разыгрывались лицензии на право участия в следующих летних Олимпийских играх-2024 в Париже.
«Ассоциация спортивной борьбы Украины осуждает участие представителей страны-террористки в спортивных соревнованиях, а украинские борцы не желают жать руку представительницам страны-агрессора», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что украинцы Алексей Середа и Кирилл Болюх завоевали серебряные медали на чемпионате мира в синхронных прыжках с вышки и завоевали олимпийскую лицензию.