Украинские шпажистки завоевали серебро на Кубке мира в Таллине

14 ноября, 01:55
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Команда украинских шпажисток завоевала серебро на Кубке мира (Фото:t.me/minmolodsport/2805)

Команда украинских шпажисток завоевала серебро на Кубке мира (Фото:t.me/minmolodsport/2805)

Украинские шпажистки на старте сезона завоевали командное серебро на Кубке мира в Таллинне. Вице-чемпионками стали: Влада Харькова, Ксения Пантелеева, Инна Бровко и Юлия Свистиль.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта

На пути к серебряной награде шпажистки заставили сложить оружие действующих чемпионок мира кореянок (45:39) и бронзовых медалисток последнего мирового первенства Польшу (44:37), уступив только в финале сборной Италии (28:33).

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Таллин Спортсмен

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