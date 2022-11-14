Украинские шпажистки завоевали серебро на Кубке мира в Таллине 14 ноября, 01:55 Команда украинских шпажисток завоевала серебро на Кубке мира (Фото:t.me/minmolodsport/2805)

Украинские шпажистки на старте сезона завоевали командное серебро на Кубке мира в Таллинне. Вице-чемпионками стали: Влада Харькова, Ксения Пантелеева, Инна Бровко и Юлия Свистиль.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта



На пути к серебряной награде шпажистки заставили сложить оружие действующих чемпионок мира кореянок (45:39) и бронзовых медалисток последнего мирового первенства Польшу (44:37), уступив только в финале сборной Италии (28:33).

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