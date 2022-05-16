Получилось эффектно. Украинские спортсмены спели песню Ой, у лузі червона калина — видео 16 мая, 16:02 Цей матеріал також доступний українською Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинские спортсмены спели народную песню Ой, у лузі червона калина, которая получила вторую популярность во время войны против России.



Видео с исполнением популярной композиции в Instagram поделилась звездная легкоатлетка Ярослава Магучих.

В комментарии к ролику Ярослава написала: «Нашей большой спортивной семьей мы сделали видео в поддержку непреодолимого Украинского духа.

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Мы будем помнить каждый город, село, которые находятся на фронте боевых действий или в оккупации — сейчас это центр силы и мощи украинского народа, эти люди устойчиво держат оборону своим несгибаемым духом. Наши воины — это супергерои не только нашей страны, но еще и пример непокорности и силы для всего мира".

Песню исполнили спортсмены со всех уголков Украины. Они также объявили сбор средств на нужды ВСУ.

Ранее титулованная дзюдоистка Дарья Белодед заявила, что украинцы лучше умрут, нежели будут жить под Россией.

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