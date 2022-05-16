Получилось эффектно. Украинские спортсмены спели песню Ой, у лузі червона калина — видео

16 мая, 16:02
Цей матеріал також доступний українською
Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Ярослава Магучих (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинские спортсмены спели народную песню Ой, у лузі червона калина, которая получила вторую популярность во время войны против России.

Видео с исполнением популярной композиции в Instagram поделилась звездная легкоатлетка Ярослава Магучих.

В комментарии к ролику Ярослава написала: «Нашей большой спортивной семьей мы сделали видео в поддержку непреодолимого Украинского духа.

Видео дня
Читайте также:
Футболист сборной Беларуси помог приобрести автомобиль для ВСУ — фото

Мы будем помнить каждый город, село, которые находятся на фронте боевых действий или в оккупации — сейчас это центр силы и мощи украинского народа, эти люди устойчиво держат оборону своим несгибаемым духом. Наши воины — это супергерои не только нашей страны, но еще и пример непокорности и силы для всего мира".

Песню исполнили спортсмены со всех уголков Украины. Они также объявили сбор средств на нужды ВСУ.

Ранее титулованная дзюдоистка Дарья Белодед заявила, что украинцы лучше умрут, нежели будут жить под Россией.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Видео Спорт Ярослава Магучих

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X