Украинские волейболисты отказываются выступать за главную команду страны — журналист 16 июля, 13:26 Сборная Украины по волейболу (Фото:ОО «Федерация волейбола Украины»)

Игроки сборной Украины по волейболу не хотят выступать в ее составе из-за недовольства размером зарплат в национальной команде и публичной критики.

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Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист Андрей Сенькив.

По его словам, волейболисты недовольны размером заработной платы и премий. Также они до сих пор не получили премию от ЕКВ за выход в финал Золотой Евролиги.

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Национальная команда не довольна критикой со стороны президента ФВУ Михаила Мельника. После поражения в финале Евролиги Мельник сказал: «Перед этим финалом наша команда немного подсела физически. Также нам не хватило стойкости, чтобы выдержать это давление. Жаль, потому что, судя по личному общению, уверенности в себе нашим игрокам хватает».

Сейчас украинская волейбольная сборная тренируется в Варшаве, а не в Риге. Это вызвано отсутствием прямых рейсов из Латвии в Катар для участия в турнире претендентов. Поэтому Эпицентр, который занимается финансированием сборной, решил базироваться в Варшаве. Сообщается, что это тоже не очень не устраивает сборную Украины.

Вечером, 15 июля, между игроками сборной, руководством ФВУ и Эпицентра состоялся разговор по этой ситуации, однако стороны не смогли решить проблему.

Если ФБУ и сборная не придут к согласию, некоторые игроки с Олегом Плотницким, Юрием Семенюком и другими не будут играть за сборную на турнире претендентов за вход в Лигу Наций, который будет проходить с 27 по 30 июля и на Евро, которое начнется 28 августа и продлится до 16 сентября.

Фото: Twitter Сенькива

Фото: Twitter Сенькива

Фото: Twitter Сенькива

Фото: Twitter Сенькива

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Ранее сообщалось, что женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу.