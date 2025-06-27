Украинский баскетболист стал игроком Бостона после обмена на драфте НБА

27 июня, 11:01
Максим Шульга (Фото: Максим Шульга/Instagram)

Максим Шульга (Фото: Максим Шульга/Instagram)

На драфте НБА-2025 украинский баскетболист Максим Шульга был выбран под 57-м пиком клубом Орландо Мэджик и стал частью обменной сделки, пополнив состав Бостон Селтикс.

В рамках этой сделки вместе с Шульгой в Бостон уехал также 46-й пик драфта — Амари Уильямс. Взамен Орландо получил Ноа Пенду, которого Бостон выбрал ранее под 32-м номером.

Таким образом, в НБА будут играть уже трое украинцев: Алексей Лень в Лейкерс, Святослав Михайлюк в Юте и новичок Максим Шульга — в Бостоне.

Шульга стал первым украинцем за последние семь лет, которого выбрали на драфте НБА. Последними в 2018 году были Иссуф Санон и Святослав Михайлюк, который в 2024 году стал чемпионом НБА именно в составе Бостон Селтикс.

Следует отметить, что Шульга выставил свою кандидатуру на драфт НБА после того, как он завершил свой пятый сезон в NCAA, где он выступал за Вирджинию Рэмс (VCU).

Ранее сообщалось, что Оклахома стала чемпионом НБА в сезоне 2024/25, обыграв в финале Индиану.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Баскетбол НБА

