«Ждите в начале августа». Укрпошта выпустит креативную марку в честь Харлан — фото

28 июля, 11:48
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Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Facebook)

Ольга Харлан (Фото:Ольга Харлан via Facebook)

Укрпошта планирует выпустить марку в честь украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которую накануне дисквалифицировали с чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор Укрпошты Игорь Смилянский.

На марке будет изображена Харлан, которая шпагой протыкает двуглавого орла, символизирующего герб РФ.

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"Вот такую марку нам, в Укрпоште, предлагают выпустить. Мы, конечно, подумаем, но в работе уже есть что-то похожее — так что ждите в начале августа. А Ольга Харлан — крутая!", — написал Смилянский.

Игорь Смелянский via Telegram
Фото: Игорь Смелянский via Telegram

Ранее Ольга Харлан отреагировала на свою дисквалификацию на чемпионате мира.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Ольга Харлан Фехтование Укрпочта

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