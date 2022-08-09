«Убирайся, тебе здесь не рады!». Ультрас украинского клуба выступили против перехода футболиста, который до марта играл в России

9 августа, 14:57
Андрей Кравчук выступал в России, несмотря на войну в Украине (Фото:ФК Торпедо)

Андрей Кравчук выступал в России, несмотря на войну в Украине (Фото:ФК Торпедо)

Ультрас полтавской Ворсклы выступили против перехода в клуб Андрея Кравчука, который до марта этого года играл за московское Торпедо.

Соответствующее заявление ультрас опубликовали на своей странице в Instagram, где осудили всех причастных в клубе к трансферу, который состоялся 6 августа.

«В то время, когда война длится девятый год и десятки людей с нашей трибуны в разных подразделениях ВСУ защищают Украину от посягательств московитов, а другие активно помогают в тылу и обеспечением наших ребят, клуб позволяет себе подписание игроков, мягко говоря, сомнительной репутации», — говорится в заявлении ультрас Ворсклы.

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Ультрас также добавили, что не будут терпеть в клубе ни одного игрока, зарабатывающего «кровавые рубли».

«Тем, кто способствовал или с чьего молчаливого согласия этот игрок появился в «Ворскле» — позор. Андрей, убирайся, тебе здесь не рады!», — заявили ультрас полтавского клуба.

Андрей Кравчук до 2012 года учился в молодежной академии киевского Динамо, а затем перешел в состав донецкого Шахтера.

В украинской Премьер-лиге он играл за донецкий Олимпик, а в начале прошлого года на правах свободного агента перешел в московское Торпедо, которое покинул в начале марта этого года.

Ранее сообщалось, что ультрас черниговской Десны сожгли паспорт бывшего защитника своего клуба Александра Масалова, перешедшего в российскую Уфу.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Ультрас Премьер-лига Украины ФК Ворскла

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