«Я проснулась от взрыва, все тряслось». Олимпийская призерка находился рядом с домом в Умани, в который прилетела российская ракета
Людмила Лузан снялась с финальных соревнований (Фото:Людмила Лузан via Instagram)
Украинская гребчиха-каноистка, серебряная и бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 года Людмила Лузан находилась недалеко от многоэтажки в Умани, куда попала ракета во время ночной атаки российских оккупантов.
В своем аккаунте в Instagram Лузан рассказала, что сейчас находится в Умани, где проходит Кубок Украины по гребле.
«Трагедия произошла рядом с гостиницей, где находится наша команда.
Я проснулась ночью от взрыва, все тряслось. Русня попала в жилой дом, где находились обычные мирные люди. Есть погибшие и раненые, завалы разбирают до сих пор", — рассказала спортсменка.
Гребчиха добавила, что сегодня в городе должны были состояться финальные заезды на 200 м, но после ракетного удара она не примет в них участия.
«Считаю это неуместным, когда в городе траур, а мы будем выступать после ракетной атаки, наблюдая как город в панике и скорби. Сочувствую всем семьям погибших и раненых», — добавила Лузан.
На фоне российского терроризма Лузан также обратилась к Международной федерации каноэ с просьбой не допустить спортсменов из РФ к соревнованиям.
«Услышьте. В нашей стране идет война более года, украинский народ уничтожают. Это недопустимо и низко даже для обсуждения.
Сколько боли и горя принесла нам эта война. Выстоим и поборем врага. Украинцы несгибаемый народ", — написала олимпийский призерка.
Ранее сообщалось, что на войне с Россией погиб 42-летний украинский гребец Александр Дикий.