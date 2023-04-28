«Вы хуже г*вна». Жена Усика обратилась к российским террористам после ракетного удара по многоэтажке в Умани

28 апреля, 11:09
Поделиться:
Катерина Усик пожелала сил украинцам (Фото:Катерина Усик via Instagram)

Катерина Усик пожелала сил украинцам (Фото:Катерина Усик via Instagram)

Катерина Усик, жена украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировала российский ракетный удар по Умани.

Екатерина опубликовала сторис в своем аккаунте в Instagram, в котором выразила ненависть к российским оккупантам и пожелала сил украинскому народу и ВСУ.

Читайте также:
Жена Усика — о Зеленском: Поддерживает наших ребят, а не бегает по бункерам как крыса

«Снова и снова в сердце просыпаются чувства ненависти к русне! И мы с этим никогда ничего не сделаем. Они нас за людей не считают, и мы их тоже. Если меня читают соседи, запомните, вы хуже г*вна. Г*вно хоть не воняет.

Видео дня

Сил нашим ВСУ, нашим сильным духом людям. Берегите себя и близких", — написала Катерина.

Катерина Усик via Instagram
Фото: Катерина Усик via Instagram
Катерина Усик via Instagram
Фото: Катерина Усик via Instagram

Ранее сообщалось, что Александр Усик отправился на передовые позиции Сил обороны, где принял участие в минометных обстрелах захватчиков, лично «угостив» их 120-мм снарядами.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Умань Александр Усик Война в Украине ракетный обстрел

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X