«Вы хуже г*вна». Жена Усика обратилась к российским террористам после ракетного удара по многоэтажке в Умани 28 апреля, 11:09 Катерина Усик пожелала сил украинцам (Фото:Катерина Усик via Instagram)

Катерина Усик, жена украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировала российский ракетный удар по Умани.

Екатерина опубликовала сторис в своем аккаунте в Instagram, в котором выразила ненависть к российским оккупантам и пожелала сил украинскому народу и ВСУ.

«Снова и снова в сердце просыпаются чувства ненависти к русне! И мы с этим никогда ничего не сделаем. Они нас за людей не считают, и мы их тоже. Если меня читают соседи, запомните, вы хуже г*вна. Г*вно хоть не воняет.

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Сил нашим ВСУ, нашим сильным духом людям. Берегите себя и близких", — написала Катерина.

Фото: Катерина Усик via Instagram

Фото: Катерина Усик via Instagram

Ранее сообщалось, что Александр Усик отправился на передовые позиции Сил обороны, где принял участие в минометных обстрелах захватчиков, лично «угостив» их 120-мм снарядами.