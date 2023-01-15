В возрасте 33 лет умер экс-игрок сборной Украины по баскетболу 15 января, 13:24 Отверченко сыграл 12 матчей за сборную Украины (Фото:Федерация баскетбола Украины)

Бывший игрок сборной Украины по баскетболу Руслан Отверченко скончался в возрасте 33 лет.

О смерти Отверченко сообщила бывшая жена баскетболиста Ольга.

Как сообщает Федерация баскетбола Украины, у баскетболиста были проблемы с сердцем.

Фото: Instagram

В течение карьеры Отверченко выступал за БК Киев, БК Донецк, Будивельник, Черкасские Мавпы, Прометей и испанскую Манресу.

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Он также сыграл 12 матчей за национальную сборную Украины и выступал на Евробаскете-2017.

Сообщалось, что в январе 2019 года в возрасте 47 лет умер один из лучших игроков в истории украинского баскетбола Александр Окунский.

В октябре 2018 года на 45-м году жизни скончался легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк.