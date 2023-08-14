Умер легендарный кот Формулино: он был VIP-персоной на Гран-при Формулы-1

14 августа, 16:49
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Формулино на чествовании чемпиона Ф-1 Макса Ферстаппена (Фото:instagram.com/formulinotheking)

Формулино на чествовании чемпиона Ф-1 Макса Ферстаппена (Фото:instagram.com/formulinotheking)

Гоночная трасса в итальянской Имоле осталась без своего талисмана.

Как сообщает FormulaPassion, в последние годы кот постоянно присутствовал на автодроме имени Энцо и Дино Феррари во время гонок Формулы-1 и даже получил специальный VIP-пропуск: «имольский кот».

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Формулино было 16 лет. Кот был настолько популярен, что в социальных сетях у него появилась своя страница, на которую подписалось 37 тысяч человек.

Кот долгое время жил на трассе в Имоле, но популярен стал в 2020 году, когда попал в прямой эфир во время интервью Себастьяна Феттеля. Чемпион мира назвал Формулино жирным и отказался погладить. В итоге фаворит гонки Феттель занял лишь 12-е место.

А вот его главный соперник Льюис Хэмилтон, наоборот, погладил кота перед гонкой — и выиграл Гран-при Эмильи-Романьи. После чего взял Формулино с собой на подиум.

Напомним, что в мае этого года из-за наводнений Гран-при в Имоле было решено отменить.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Формула-1 Коты

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