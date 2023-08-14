Умер легендарный кот Формулино: он был VIP-персоной на Гран-при Формулы-1
Формулино на чествовании чемпиона Ф-1 Макса Ферстаппена (Фото:instagram.com/formulinotheking)
Гоночная трасса в итальянской Имоле осталась без своего талисмана.
Как сообщает FormulaPassion, в последние годы кот постоянно присутствовал на автодроме имени Энцо и Дино Феррари во время гонок Формулы-1 и даже получил специальный VIP-пропуск: «имольский кот».
Формулино было 16 лет. Кот был настолько популярен, что в социальных сетях у него появилась своя страница, на которую подписалось 37 тысяч человек.
Кот долгое время жил на трассе в Имоле, но популярен стал в 2020 году, когда попал в прямой эфир во время интервью Себастьяна Феттеля. Чемпион мира назвал Формулино жирным и отказался погладить. В итоге фаворит гонки Феттель занял лишь 12-е место.
А вот его главный соперник Льюис Хэмилтон, наоборот, погладил кота перед гонкой — и выиграл Гран-при Эмильи-Романьи. После чего взял Формулино с собой на подиум.
Напомним, что в мае этого года из-за наводнений Гран-при в Имоле было решено отменить.