Первым прыгнул выше 5 метров. Умер рекордсмен мира в прыжках с шестом

2 ноября, 00:32
Пентти Никула (Фото: is.fi)

Финские СМИ сообщили о смерти знаменитого легкоатлета 86-летнего Пентти Никулы.

В 1962 году на чемпионате Европы в Белграде Никула установил мировой рекорд, преодолев планку на высоте в 4,94 м. Он также стал первым в истории спортсменом, который прыгнул выше 5 м в закрытом помещении.

На соревнованиях в 1963 году Никула прыгнул на 5,05 м, а затем на 5,10 м. Однако на тот момент результаты в зале не считались официальными, поэтому мировой рекорд не был зафиксирован.

На открытых стадионах Никула также прыгал выше 5 метров, но уже после американца Брайана Стернберга.

Действующим мировым рекордсменом в прыжках с шестом является швед Арман Дюплантис, который преодолел отметку в 6,30 м.

