Становился чемпионом 11 раз. Умер самый титулованный баскетболист в истории НБА 1 августа, 00:23 Расселл дважды побеждал в НБА как тренер (Фото:REUTERS/Danny Moloshok)

На 89-м году жизни умер самый титулованный игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билл Расселл, сообщил в Twitter авторитетный журналист Шэмс Чарания.

«Легенда НБА Билл Расселл мирно скончался в возрасте 88 лет. Покойся с миром», — написал Чарания.

Расселл провел в НБА 13 сезонов. Он играл лишь за одну команду — Бостон Селтикс. С ней он выиграл 11 чемпионских титулов, что является рекордом.

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Билл пять раз признавался лучшим игроком сезона в НБА. Также он 12 раз принимал участие в матче всех звезд.

Кроме того, Расселл дважды побеждал в НБА как тренер. Он становился чемпионом, возглавляя тот же Бостон Селтикс.

Сообщалось, что скульптор Дэн Медина представил памятник в честь легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта, который два года назад погиб в результате падения вертолета.

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