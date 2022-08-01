Становился чемпионом 11 раз. Умер самый титулованный баскетболист в истории НБА

1 августа, 00:23
Расселл дважды побеждал в НБА как тренер (Фото:REUTERS/Danny Moloshok)

Расселл дважды побеждал в НБА как тренер (Фото:REUTERS/Danny Moloshok)

На 89-м году жизни умер самый титулованный игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билл Расселл, сообщил в Twitter авторитетный журналист Шэмс Чарания.

«Легенда НБА Билл Расселл мирно скончался в возрасте 88 лет. Покойся с миром», — написал Чарания.

https://twitter.com/ShamsCharania/status/1553790454726070276

Расселл провел в НБА 13 сезонов. Он играл лишь за одну команду — Бостон Селтикс. С ней он выиграл 11 чемпионских титулов, что является рекордом.

Видео дня
Читайте также:
Клубы НБА перед матчем провели акцию в поддержку мира в Украине — видео

Билл пять раз признавался лучшим игроком сезона в НБА. Также он 12 раз принимал участие в матче всех звезд.

Кроме того, Расселл дважды побеждал в НБА как тренер. Он становился чемпионом, возглавляя тот же Бостон Селтикс.

Сообщалось, что скульптор Дэн Медина представил памятник в честь легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта, который два года назад погиб в результате падения вертолета.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Баскетбол НБА Смерть

Эксклюзивы НВ

Марк Леонард
директор Европейского совета по международным отношениям
Совсем другая позиция. Как в Китае оценивают войну в Украине

Там, где мы видим героическую самозащиту основанного на правилах порядка, другие наблюдают последний вздох западной гегемонии в мире, быстро становящемся многополярным

31 июля, 22:20
Мнения
Алексей Вадатурский стал жертвой российской агрессии (Фото:Latifundist)
Профайл
Зерно и корабли /
Какой бизнес построил Алексей Вадатурский, убитый россиянами в Николаеве
31 июля, 15:15
Экономика
Современное оружие (Фото:Lockheed Martin)
Новая холодная война /
Пять самых смертоносных видов современного оружия
31 июля, 08:15
Инновации
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X