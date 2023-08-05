В возрасте 46 лет умерла бывшая гандболистка сборной Украины
Оксана Павлик была участницей ЧМ-1995 (Фото:Womenssportua)
Перестало биться сердце бывшей гандболистки сборных Украины и Италии Оксаны Павлик.
Об этом сообщает Womenssportua.
Спортсменка не смогла побороть тяжелую болезнь. Ей было 46 лет.
Павлик начинала карьеру в Запорожье, где выступала за Мотор. Позже она играла за испанскую Эльду Престижио, сербский Крушевац, а также итальянские Салерно и Терамо.
В составе сборной Украины Павлик была участницей чемпионата мира в 1995 году.
Позже Павлик получила итальянское гражданство и проживала в Кампанье. Она завершила карьеру в 2017 году.
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