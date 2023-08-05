В возрасте 46 лет умерла бывшая гандболистка сборной Украины 5 августа, 10:58 Оксана Павлик была участницей ЧМ-1995 (Фото:Womenssportua)

Перестало биться сердце бывшей гандболистки сборных Украины и Италии Оксаны Павлик.

Об этом сообщает Womenssportua.

Спортсменка не смогла побороть тяжелую болезнь. Ей было 46 лет.

Павлик начинала карьеру в Запорожье, где выступала за Мотор. Позже она играла за испанскую Эльду Престижио, сербский Крушевац, а также итальянские Салерно и Терамо.

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В составе сборной Украины Павлик была участницей чемпионата мира в 1995 году.

Позже Павлик получила итальянское гражданство и проживала в Кампанье. Она завершила карьеру в 2017 году.

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