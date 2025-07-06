Умерла легендарная украинская шахматистка Лидия Семенова

4 июля на 75-м году ушла из жизни легендарная украинская шахматистка Лидия Семенова.

Читайте также: Украинский спортсмен погиб в результате атаки россиян по Житомирской области

Об этом сообщает Федерация шахмат Украины.

Семенова — чемпионка Всемирной женской шахматной Олимпиады (1984) в составе сборной СССР и серебряный призер (1992) в составе сборной Украины.

Реклама

Лидия Константиновна была участницей финального матча претенденток за звание чемпионки мира (1984), победительницей и призером многочисленных национальных и международных соревнований, международным гроссмейстером. Она чемпионка СССР 1978 года и Украины 1997-го.

Самый высокий показатель в мировом рейтинге шахматисток Лидия Семенова достигла в январе 1985 года, когда занимала седьмое место.

Мы писали, что Анна Музычук заняла первое место на престижном шахматном турнире в Норвегии.