Умерла легендарная украинская шахматистка Лидия Семенова

6 июля, 21:39
Лидия Семенова (Фото: Ukrainian Chess Federation)

4 июля на 75-м году ушла из жизни легендарная украинская шахматистка Лидия Семенова.

Об этом сообщает Федерация шахмат Украины.

Семенова — чемпионка Всемирной женской шахматной Олимпиады (1984) в составе сборной СССР и серебряный призер (1992) в составе сборной Украины.

Лидия Константиновна была участницей финального матча претенденток за звание чемпионки мира (1984), победительницей и призером многочисленных национальных и международных соревнований, международным гроссмейстером. Она чемпионка СССР 1978 года и Украины 1997-го.

Самый высокий показатель в мировом рейтинге шахматисток Лидия Семенова достигла в январе 1985 года, когда занимала седьмое место.

