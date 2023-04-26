Умерла украинская олимпийская чемпионка, совершившая сенсацию на Играх в Риме 26 апреля, 11:06 Вера Крепкина также дважды становилась чемпионкой Европы (Фото:Федерация легкой атлетики Украины)

На 91-м году жизни умерла украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Вера Крепкина.

Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Украины.

На Олимпиаде 1960 года в Риме Крепкина сенсационно завоевала золото с олимпийским рекордом, прыгнув на 6,37 м, хотя до этого она соревновалась в спринте.

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На чемпионатах Европы в 1954 и 1958 годах Крепкина поднималась на высшую ступень пьедестала в составе женской эстафетной команды 4×100 метров.

В 2008 году она получила награду на ежегодной церемонии Человек года в номинации Гордость страны.

В 2019 году ее наградили орденом Княгини Ольги ІІ степени.

Ранее сообщалось, что умерла легенда мировой художественной гимнастики, Герой Украины и заслуженный тренер Альбина Дерюгина.

