Умерла старейшая в мире чемпионка зимних Олимпийских игр 6 мая, 21:12 Сийри Рантанен ставала на лыжи в 90 лет (Фото:suomenmaa.fi)

В пятницу, 5 мая, скончалась победительница зимней Олимпиады-1956 финская лыжница Сийри Рантанен. Ей было 98 лет.

Рантанен является победительницей Олимпийских игр 1956 года, проходивших в Кортина-д'Ампеццо (Италия), в женской эстафете, а также двукратным бронзовым призером Олимпиад: спортсменка поднималась на подиум в Осло в 1952 году и в Скво-Вэлли в 1960 году.

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Кроме того, за свою карьеру на чемпионатах мира Сийри Рантанен завоевала три серебряные и две бронзовые награды, пишет NORDIC MAGAZINE.

Фото: suomenmaa.fi

Еще в 2017 году Рантанен участвовала в соревнованиях для ветеранов. В 2021-м из-за инфекции пальца, ей пришлось ампутировать ногу.