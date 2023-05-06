Умерла старейшая в мире чемпионка зимних Олимпийских игр

6 мая, 21:12
Поделиться:
Сийри Рантанен ставала на лыжи в 90 лет (Фото:suomenmaa.fi)

Сийри Рантанен ставала на лыжи в 90 лет (Фото:suomenmaa.fi)

В пятницу, 5 мая, скончалась победительница зимней Олимпиады-1956 финская лыжница Сийри Рантанен. Ей было 98 лет.

Рантанен является победительницей Олимпийских игр 1956 года, проходивших в Кортина-д'Ампеццо (Италия), в женской эстафете, а также двукратным бронзовым призером Олимпиад: спортсменка поднималась на подиум в Осло в 1952 году и в Скво-Вэлли в 1960 году.

Видео дня

Читайте также:
Сгорел заживо в пустыне: погиб бывший штурман украинской команды на ралли Дакар

Кроме того, за свою карьеру на чемпионатах мира Сийри Рантанен завоевала три серебряные и две бронзовые награды, пишет NORDIC MAGAZINE.

suomenmaa.fi
Фото: suomenmaa.fi

Еще в 2017 году Рантанен участвовала в соревнованиях для ветеранов. В 2021-м из-за инфекции пальца, ей пришлось ампутировать ногу.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Лыжи олимпийская чемпионка

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X