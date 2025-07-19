Ярослава Магучих высказалась про реванш Усика и Дюбуа (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась мнением по поводу второго боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа .

Украинка рассказала, что будет смотреть реванш и считает, что Александр победит британца.

«Я буду смотреть бой Усика против Дюбуа. Для меня это знаковый момент, потому что в 2023 году он дрался перед моим финалом. Сейчас я увижу реванш уже вживую. Это очень круто.

Кто победит? Конечно, Усик. Наш казак, наш казак", — сказала Магучих.

Поединок Усик — Дюбуа состоится сегодня, 19 июля. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Начало боя ориентировочно в 23:30 по Киеву. Онлайн-трансляция поединка Усик — Дюбуа пройдет на NV Спорт.

Напомним, что Элина Свитолина спрогнозировала победителя боя Усик — Дюбуа.