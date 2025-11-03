Ушел из жизни выдающийся французский велосипедист Шарль Кост. В январе 2025 года он стал самым старшим живым олимпийским чемпионом после смерти Агнеш Келети, которая умерла незадолго до своего 104-го дня рождения.

Пресс-служба France Olympique пишет, что сердце легенды перестало биться в прошлый четверг на 101 году жизни. Причины смерти не названы.

Известно, что Шарль Кост родился в Оллиуле 8 февраля 1924 года. На Играх-1948 он завоевал золотую медаль в гонке преследования вместе с Фернаном Деканали, Пьером Адамом и Сержем Блюссоном.

На чемпионате мира по велоспорту на треке того же года он завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке преследования. Кост финишировал четвертым на гонке Париж-Рубе 1950 года.

Во время церемонии открытия Олимпийских игр 2024 в Париже легендарный спортсмен, передвигаясь благодаря колесному креслу, нес олимпийский огонь. Он был самым старшим факелоносцем во время церемонии. Тогда Кост передал огонь последней паре факелоносцев, французским золотым медалистам Мари-Жозе Перек и Тедди Ринеру.

