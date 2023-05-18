Трагедия в Альпах: Муж легендарной польской лыжницы погиб под лавиной

18 мая, 17:10
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Кацпер Текиели был альпинистом (Фото:instagram.com/kacpertekieli)

Кацпер Текиели был альпинистом (Фото:instagram.com/kacpertekieli)

Юстина Ковальчик и Кацпер Текиели были в браке почти три года и воспитывали сына.

Как сообщает Eurosport, Текиели погиб в результате схода лавины в швейцарских Альпах.

38-летний Кацпер, который профессионально занимался альпинизмом, попал под лавину при восхождении на одну из вершин. Его тело было обнаружено недалеко от горной вершины Юнгфрау.

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Текиели и Ковальчик поженились в сентябре 2020 года. Через год у пары родился сын Хуго.

Кацпер с сыном (Фото: instagram.com/justyna.kowalczyk.tekieli)
Кацпер с сыном / Фото: instagram.com/justyna.kowalczyk.tekieli

За свою карьеру Юстина Ковальчик выиграла пять олимпийских медалей, в том числе две золотые на четырех Играх (Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхенчхан-2018). У нее восемь медалей чемпионатов мира, из которых две золотые.

Юстина Ковальчик - легенда польского спорта (Фото: instagram.com/justyna.kowalczyk.tekieli)
Юстина Ковальчик - легенда польского спорта / Фото: instagram.com/justyna.kowalczyk.tekieli

Ранее мы писали, что на войне погиб бронзовый призер чемпионата Украины по хоккею.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Спорт Снежная лавина Альпы

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