Трагедия в Альпах: Муж легендарной польской лыжницы погиб под лавиной 18 мая, 17:10 Кацпер Текиели был альпинистом (Фото:instagram.com/kacpertekieli)

Юстина Ковальчик и Кацпер Текиели были в браке почти три года и воспитывали сына.

Как сообщает Eurosport, Текиели погиб в результате схода лавины в швейцарских Альпах.

38-летний Кацпер, который профессионально занимался альпинизмом, попал под лавину при восхождении на одну из вершин. Его тело было обнаружено недалеко от горной вершины Юнгфрау.

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Текиели и Ковальчик поженились в сентябре 2020 года. Через год у пары родился сын Хуго.

Кацпер с сыном / Фото: instagram.com/justyna.kowalczyk.tekieli

За свою карьеру Юстина Ковальчик выиграла пять олимпийских медалей, в том числе две золотые на четырех Играх (Турин-2006, Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхенчхан-2018). У нее восемь медалей чемпионатов мира, из которых две золотые.

Юстина Ковальчик - легенда польского спорта / Фото: instagram.com/justyna.kowalczyk.tekieli

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