«Акция ненависти». В Армении на церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике подожгли флаг Азербайджана — видео

15 апреля, 10:30
Поделиться:
Горит флаг Азербайджана (Фото:Photolure)

Горит флаг Азербайджана (Фото:Photolure)

В Ереване церемония открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике завершилась грандиозным международным скандалом.

Во время представления стран-участниц соревнований на сцену вынесли флаг Азербайджана. В этот момент неизвестный мужчина выбежал из зала, схватил флаг и поджег его.

Видео дня

Министерство иностранных дел Азербайджана уже отреагировало на эту ситуацию.

Читайте также:
«Война уже закончилась?» Тренер задал неожиданный вопрос украинскому баскетболисту

«Осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении. Вызывает обеспокоенность тот факт, что организаторы не приняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны», — написал в Twitter спикер МИД Айхан Гаджизаде.

Ранее мы писали, что украинским спортсменам запрещено участвовать в одних соревнованиях с командами из России и Беларуси.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Тяжелая атлетика

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X