«Акция ненависти». В Армении на церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике подожгли флаг Азербайджана — видео 15 апреля, 10:30 Горит флаг Азербайджана (Фото:Photolure)

В Ереване церемония открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике завершилась грандиозным международным скандалом.

Во время представления стран-участниц соревнований на сцену вынесли флаг Азербайджана. В этот момент неизвестный мужчина выбежал из зала, схватил флаг и поджег его.

Видео дня

Министерство иностранных дел Азербайджана уже отреагировало на эту ситуацию.

«Осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении. Вызывает обеспокоенность тот факт, что организаторы не приняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны», — написал в Twitter спикер МИД Айхан Гаджизаде.

We condemn burning of national flag of #Azerbaijan at the opening ceremony of the European #Weightlifting Championship in #Armenia. It is worrying that no security measures were taken by organisers against such hate action. Perpetrators should be accordingly punished! #EWC2023 pic.twitter.com/KTfZoM7A6e — Aykhan Hajizada (@Aykhanh) April 14, 2023

Ранее мы писали, что украинским спортсменам запрещено участвовать в одних соревнованиях с командами из России и Беларуси.