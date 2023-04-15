«Акция ненависти». В Армении на церемонии открытия ЧЕ по тяжелой атлетике подожгли флаг Азербайджана — видео
Горит флаг Азербайджана (Фото:Photolure)
В Ереване церемония открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике завершилась грандиозным международным скандалом.
Во время представления стран-участниц соревнований на сцену вынесли флаг Азербайджана. В этот момент неизвестный мужчина выбежал из зала, схватил флаг и поджег его.
Министерство иностранных дел Азербайджана уже отреагировало на эту ситуацию.
«Осуждаем сожжение национального флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении. Вызывает обеспокоенность тот факт, что организаторы не приняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны быть соответственно наказаны», — написал в Twitter спикер МИД Айхан Гаджизаде.
Ранее мы писали, что украинским спортсменам запрещено участвовать в одних соревнованиях с командами из России и Беларуси.