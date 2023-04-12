Под никабом прятался мужик. На турнире по шахматам самозванца выдали ноги — фото

12 апреля, 15:25
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Мастер маскировки (Фото:Chess Kenia)

Мастер маскировки (Фото:Chess Kenia)

На Открытом чемпионате Кении по шахматам среди женщин разоблачили самого сильного игрока. Он оказался мужчиной.

Загадочная участница турнира, куда приехали женщины из 22 федераций, обратила на себя внимание после побед над экс-чемпионкой Кении Глорией Джумбой (рейтинг 1487 Эло) и сильнейшей шахматисткой Уганды Ампаирой Шакирой (рейтинг 1702 Эло).

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Каждый день «шахматистка» полностью укрывалась под никабом, откуда выглядывали только глаза, скрытые очками. После партии она ни с кем не разговаривала. По словам организатора Бенарда Ваньялы, при регистрации на турнир она «не проронила ни слова» и «просто написала свое имя на бумаге», сообщает chess.com.

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Главный судья соревнований Энтони Кионга рассказал, что поначалу он думал, что под никабом играет женщина-мусульманка. Но по ходу турнира шахматистки и судьи заметили, что у этого участника необычная походка, а из-под никаба торчат ноги в мужской обуви.

После четвертого тура Кионга попросил участника пройти в отдельное помещение и показать свои документы. В этот момент шахматист признался в обмане. Это оказался студент местного университета. Свой обман объяснил бедностью и желанием немного заработать денег.

Надо сказать, что общий призовой фонд Открытого чемпионата Кении составил 42 000 долларов. Победитель женских соревнований получил бы 3800 долларов.

Самозванец был исключен из числа участников турнира, а во всех сыгранных партиях ему засчитали поражения.

Шахматист в женской одежде (Фото: Chess Kenia)
Шахматист в женской одежде / Фото: Chess Kenia
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Шахматы

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