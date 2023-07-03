«Разрушили место, где я родился». Российская ракета попала в дом украинского фигуриста — фото 3 июля, 14:10 Кирилл Марсак (Фото:УФФК)

В воскресенье, 2 июля, в Херсоне российская ракета прилетела в дом 18-летнего украинского фигуриста Кирилла Марсака.

Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram в stories. Парень опубликовал фото разрушенного помещения и текст, в котором описал всю боль от увиденного.

«Вчера российская ракета прилетела прямо в мой дом. Место, где я родился, где я вырос, место, которое я действительно могу назвать домом. С этим домом и с этим городом у меня много воспоминаний.

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Недавно разрушили мой каток на месте, где я начинал кататься. Собственно школа, в которой я начинал учиться и учился до 8 класса тоже разрушена. Это было здание с большой историей, 208 лет, но не выстояло, потому что россияне пришли нас «освобождать», как они это называют, освобождать от чего? От нормальной жизни?

А вчера мой дом разрушили. Я не знал, как реагировать вчера, когда это произошло, поэтому у меня больше нет слов. Так больно осознавать, что все воспоминания о детстве уже не существуют", — написал Марсак.

Фото: Instagram: kmarsak

Фото: Instagram: kmarsak

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