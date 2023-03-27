Украинским шпажисткам в Китае запретили сфотографироваться с баннером об убитых Россией спортсменах — видео 27 марта, 11:55 У украинских шпажисток пытались отобрать баннер (Фото:Скриншот видео)

В ходе Кубка мира в китайском Нанкине украинские шпажистки столкнулись с наглым поведением представителей Международной федерации фехтования.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины в Facebook, опубликовав видео инцидента.

Шпажистки хотели сфотографироваться с баннером «Ангелы спорта», показав, сколько украинских спортсменов убила Россия, однако представители Международной федерации фехтования не позволили им это сделать.

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Они подошли к украинкам и пытались отобрать баннер.

«Вы говорите, что политике не место в спорте? Теперь позвольте спросить вас: как можно заниматься спортом, когда около 343 спортивных объектов уничтожены, а более 250 спортсменов больше никогда не будут соперничать? Россия нарушает все олимпийские ценности. FIE пытается скрыть правду с помощью угроз и ограничений, пытаясь заставить нас молчать, но чем это отличается от российской политической стратегии?», — заявила член сборной Украины по фехтованию на шпагах Дарья Варфоломеева.



Ранее Международная федерация фехтования поддержала возвращение спортсменов из страны-агрессора России и ее союзницы Беларуси на международные соревнования организации.

Национальная федерация фехтования Украины приняла решение не участвовать в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами.