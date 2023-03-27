Украинским шпажисткам в Китае запретили сфотографироваться с баннером об убитых Россией спортсменах — видео

27 марта, 11:55
Поделиться:
У украинских шпажисток пытались отобрать баннер (Фото:Скриншот видео)

У украинских шпажисток пытались отобрать баннер (Фото:Скриншот видео)

В ходе Кубка мира в китайском Нанкине украинские шпажистки столкнулись с наглым поведением представителей Международной федерации фехтования.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины в Facebook, опубликовав видео инцидента.

Шпажистки хотели сфотографироваться с баннером «Ангелы спорта», показав, сколько украинских спортсменов убила Россия, однако представители Международной федерации фехтования не позволили им это сделать.

Видео дня

Читайте также:
Польские фанаты вывесили на трибунах баннер с повешенным Путиным — фото

Они подошли к украинкам и пытались отобрать баннер.

«Вы говорите, что политике не место в спорте? Теперь позвольте спросить вас: как можно заниматься спортом, когда около 343 спортивных объектов уничтожены, а более 250 спортсменов больше никогда не будут соперничать? Россия нарушает все олимпийские ценности. FIE пытается скрыть правду с помощью угроз и ограничений, пытаясь заставить нас молчать, но чем это отличается от российской политической стратегии?», — заявила член сборной Украины по фехтованию на шпагах Дарья Варфоломеева.

Ранее Международная федерация фехтования поддержала возвращение спортсменов из страны-агрессора России и ее союзницы Беларуси на международные соревнования организации.

Национальная федерация фехтования Украины приняла решение не участвовать в соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Китай Фехтование Война в Украине

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X