В Международном паралимпийском комитете приостановлено членство России и Беларуси
Россия и Беларусь оказались несостоятельны в выполнении обязательств членства (Фото:Международный паралимпийский комитет)
В Международном паралимпийском комитете (МПК) приостановлено членство Паралимпийских комитетов России и Беларуси.
Такое решение было принято на внеочередной Генеральной ассамблее организации, которая состоялась в Берлине.
За приостановление членства Паралимпийского комитета России проголосовали 64 страны, против — 39, еще 16 воздержались.
Решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета Беларуси поддержали 54 страны, против выступили 45 государств, а 18 воздержались.
Среди причин таких решений названа несостоятельность выполнять обязательства членства в соответствии с уставом организации.
Ранее олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк прокомментировал позорный призыв главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха допустить российских и белорусских атлетов к соревнованиям.