В Международном паралимпийском комитете приостановлено членство России и Беларуси 17 ноября, 12:47 Россия и Беларусь оказались несостоятельны в выполнении обязательств членства (Фото:Международный паралимпийский комитет)

В Международном паралимпийском комитете (МПК) приостановлено членство Паралимпийских комитетов России и Беларуси.

Такое решение было принято на внеочередной Генеральной ассамблее организации, которая состоялась в Берлине.

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За приостановление членства Паралимпийского комитета России проголосовали 64 страны, против — 39, еще 16 воздержались.

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Решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета Беларуси поддержали 54 страны, против выступили 45 государств, а 18 воздержались.

Среди причин таких решений названа несостоятельность выполнять обязательства членства в соответствии с уставом организации.

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