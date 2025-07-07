В НБА состоялся уникальный обмен — звездный Кевин Дюрант сменил клуб

7 июля, 13:16
Поделиться:
Кевин Дюрант перешел из Финикса в Хьюстон (Фото: Reuters)

Кевин Дюрант перешел из Финикса в Хьюстон (Фото: Reuters)

Впервые в истории в Национальной баскетбольной лиге состоялся обмен между семью командами. До этого рекордом лиги была шестисторонняя сделка, в рамках которой Клэй Томпсон перешел в Даллас прошлым летом.

Читайте также:
«Ты никогда не будешь один». Леброн Джеймс трогательно отреагировал на трагическую гибель звезды Ливерпуля

Пресс-служба НБА пишет, что главной частью обмена стал переход двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта из Финикса в Хьюстон, который пришел вместе с центровым Клинтом Капеллой.

Реклама

Взамен за него Санс получили атакующего защитника Джейлена Грина, легкого форварда Диллона Брукса, а также пять выборов второго раунда драфта и 10-й пик первого драфта.

Сообщалось, что переход Дюранта был согласован еще 22 июня, однако не мог состояться до воскресенья, 6 июля. Причиной этого был потолок заплат НБА в сезоне 2024/25, которую не мог удерживать Хьюстон, зато после старта нового сезона обмен стал возможным

Всего в обмене приняли участие семь команд НБА: Хьюстон Рокетс, Финикс Санз, Атланта Ховкс, Голден Стейт Уорриорз, Лос-Анджелес Лейкерс, Миннесота Тимбервулвз и Бруклин Нетс.

Также в нем использовали шесть игроков, один выбор первого раунда и 12 выборов второго.

Семисторонний обмен между клубами НБА:

  • Финикс Санз: Джейлен Грин, Диллон Брукс, Хаман Малуач, Рашир Флеминг, Коби Бреа, Дейквон Плауден

  • Хьюстон Рокетс: Кевин Дюрант, Клинт Капелла

  • Бруклин Нетс: два пика второго раунда

  • Голден Стэйт Уорриорз: Алекс Туги, Джахмай Мешак

  • Атланта Ховкс: обмен пиками второго раунда, Дэвид Родди, денежная компенсация

  • Миннесота Тимбервулвз: Рокко Зикарски, два пика второго раунда, денежная компенсация

  • Лос-Анджелес Лейкерс: Аду Тьеро, денежная компенсация.

Читайте также:
Украинский баскетболист стал игроком Бостона после обмена на драфте НБА

Кстати, в сезоне НБА 2024−2025 Оклахома стала чемпионом, обыграв в финале Индиану.

Ранее мы писали, что бывшего баскетболиста Лейкерс признали виновным в изнасиловании.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Баскетбол НБА

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies