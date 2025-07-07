В НБА состоялся уникальный обмен — звездный Кевин Дюрант сменил клуб
Кевин Дюрант перешел из Финикса в Хьюстон (Фото: Reuters)
Впервые в истории в Национальной баскетбольной лиге состоялся обмен между семью командами. До этого рекордом лиги была шестисторонняя сделка, в рамках которой Клэй Томпсон перешел в Даллас прошлым летом.
Пресс-служба НБА пишет, что главной частью обмена стал переход двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта из Финикса в Хьюстон, который пришел вместе с центровым Клинтом Капеллой.
Взамен за него Санс получили атакующего защитника Джейлена Грина, легкого форварда Диллона Брукса, а также пять выборов второго раунда драфта и 10-й пик первого драфта.
Сообщалось, что переход Дюранта был согласован еще 22 июня, однако не мог состояться до воскресенья, 6 июля. Причиной этого был потолок заплат НБА в сезоне 2024/25, которую не мог удерживать Хьюстон, зато после старта нового сезона обмен стал возможным
Всего в обмене приняли участие семь команд НБА: Хьюстон Рокетс, Финикс Санз, Атланта Ховкс, Голден Стейт Уорриорз, Лос-Анджелес Лейкерс, Миннесота Тимбервулвз и Бруклин Нетс.
Также в нем использовали шесть игроков, один выбор первого раунда и 12 выборов второго.
Семисторонний обмен между клубами НБА:
Финикс Санз: Джейлен Грин, Диллон Брукс, Хаман Малуач, Рашир Флеминг, Коби Бреа, Дейквон Плауден
Хьюстон Рокетс: Кевин Дюрант, Клинт Капелла
Бруклин Нетс: два пика второго раунда
Голден Стэйт Уорриорз: Алекс Туги, Джахмай Мешак
Атланта Ховкс: обмен пиками второго раунда, Дэвид Родди, денежная компенсация
Миннесота Тимбервулвз: Рокко Зикарски, два пика второго раунда, денежная компенсация
Лос-Анджелес Лейкерс: Аду Тьеро, денежная компенсация.
Кстати, в сезоне НБА 2024−2025 Оклахома стала чемпионом, обыграв в финале Индиану.
