Впервые в истории в Национальной баскетбольной лиге состоялся обмен между семью командами. До этого рекордом лиги была шестисторонняя сделка, в рамках которой Клэй Томпсон перешел в Даллас прошлым летом.

Пресс-служба НБА пишет, что главной частью обмена стал переход двукратного чемпиона НБА Кевина Дюранта из Финикса в Хьюстон, который пришел вместе с центровым Клинтом Капеллой.



Взамен за него Санс получили атакующего защитника Джейлена Грина, легкого форварда Диллона Брукса, а также пять выборов второго раунда драфта и 10-й пик первого драфта.

Сообщалось, что переход Дюранта был согласован еще 22 июня, однако не мог состояться до воскресенья, 6 июля. Причиной этого был потолок заплат НБА в сезоне 2024/25, которую не мог удерживать Хьюстон, зато после старта нового сезона обмен стал возможным



Всего в обмене приняли участие семь команд НБА: Хьюстон Рокетс, Финикс Санз, Атланта Ховкс, Голден Стейт Уорриорз, Лос-Анджелес Лейкерс, Миннесота Тимбервулвз и Бруклин Нетс.

Также в нем использовали шесть игроков, один выбор первого раунда и 12 выборов второго.

Семисторонний обмен между клубами НБА:

Финикс Санз: Джейлен Грин, Диллон Брукс, Хаман Малуач, Рашир Флеминг, Коби Бреа, Дейквон Плауден

Хьюстон Рокетс: Кевин Дюрант, Клинт Капелла

Бруклин Нетс: два пика второго раунда

Голден Стэйт Уорриорз: Алекс Туги, Джахмай Мешак

Атланта Ховкс: обмен пиками второго раунда, Дэвид Родди, денежная компенсация

Миннесота Тимбервулвз: Рокко Зикарски, два пика второго раунда, денежная компенсация

Лос-Анджелес Лейкерс: Аду Тьеро, денежная компенсация.

Кстати, в сезоне НБА 2024−2025 Оклахома стала чемпионом, обыграв в финале Индиану.

