После падения на спуске погиб известный велогонщик на Туре в Швейцарии — фото

16 июня, 15:37
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Джино Медер (Фото:LaPresse)

Джино Медер (Фото:LaPresse)

Швейцарский велогонщик Джино Медер упал на спуске во время вчерашнего пятого этапа Тура по Швейцарии.

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Об этом сообщила его команда Bahrain Victorious, передает Sport.ua.

Падение произошло на спуске с последнего перевала Альбулапасса. 26-летнего спортсмена немедленно доставили в больницу, где он провел ночь в коме. Сегодня днем сообщили, что Джино Медер ушел из жизни.

Видео дня

Шестой этап Тура Швейцарии, который должен пройти сегодня, предположительно будет отменен.

Фото с места падения:

Sport.ua
Фото: Sport.ua
Sport.ua
Фото: Sport.ua

Ранее сообщалось, что на войне против России погиб бывший украинский волейболист.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Велоспорт

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