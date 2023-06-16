После падения на спуске погиб известный велогонщик на Туре в Швейцарии — фото
Джино Медер (Фото:LaPresse)
Швейцарский велогонщик Джино Медер упал на спуске во время вчерашнего пятого этапа Тура по Швейцарии.
Об этом сообщила его команда Bahrain Victorious, передает Sport.ua.
Падение произошло на спуске с последнего перевала Альбулапасса. 26-летнего спортсмена немедленно доставили в больницу, где он провел ночь в коме. Сегодня днем сообщили, что Джино Медер ушел из жизни.
Шестой этап Тура Швейцарии, который должен пройти сегодня, предположительно будет отменен.
Фото с места падения:
Ранее сообщалось, что на войне против России погиб бывший украинский волейболист.