Спринт в Австрии остановили после аварии (Фото: x.com/F1BigData)

Во время спринтерской гонки Формулы-2 в рамках Гран-при Австрии случилась масштабная авария с участием трех гонщиков.

Инцидент произошел уже на четвертом круге, сообщает Formula Scout.

Пилот команды Trident Сами Мегетуниф пытался обогнать Арвида Линдблада из Campos Racing с внутренней стороны, но переднее правое колесо болида Линдблада коснулось машины Мегетунифа.

Удар поднял болид французского гонщика в воздух, после чего он перевернулся и пролетел над машинами Линдблада и Люка Браунинга из команды Hitech TGR.

Болид Мегетунифа остался перевернутым, однако пилот оперативно вышел на связь с командой, заверив, что не пострадал.

Из-за аварии организаторы немедленно приостановили гонку, вывесив красные флаги. После рестарта спринт выиграл напарник Линдблада Пепе Марти.

