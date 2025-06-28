Перелетел через два болида: в Формуле-2 произошла серьезная авария на старте гонки — видео
Спринт в Австрии остановили после аварии (Фото: x.com/F1BigData)
Во время спринтерской гонки Формулы-2 в рамках Гран-при Австрии случилась масштабная авария с участием трех гонщиков.
Инцидент произошел уже на четвертом круге, сообщает Formula Scout.
Пилот команды Trident Сами Мегетуниф пытался обогнать Арвида Линдблада из Campos Racing с внутренней стороны, но переднее правое колесо болида Линдблада коснулось машины Мегетунифа.
Удар поднял болид французского гонщика в воздух, после чего он перевернулся и пролетел над машинами Линдблада и Люка Браунинга из команды Hitech TGR.
Болид Мегетунифа остался перевернутым, однако пилот оперативно вышел на связь с командой, заверив, что не пострадал.
Из-за аварии организаторы немедленно приостановили гонку, вывесив красные флаги. После рестарта спринт выиграл напарник Линдблада Пепе Марти.
