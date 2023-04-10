«Война уже закончилась?» Тренер задал неожиданный вопрос украинскому баскетболисту
Дмитрий Скапинцев (Фото:Westchester Knicks)
Осенью прошлого года украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев стал игроком американского клуба Вестчестер, который выступает в Лиге развития НБА.
В интервью на YouTube-канале Double Dribble Скапинцев рассказал об интересе американцев к войне в Украине.
«О войне спрашивают, интересуются. Я рассказываю. Могу что-то показать из интересных новостей.
Однажды был момент, что меня тренер спросил: «Закончилась ли уже война?» Я ответил: «Нет, все продолжается». А он говорит: «Я просто в интернете некоторое время не встречал новостей о войне».
Люди к этому привыкают. Возможно, меньше уделяют внимания, но есть и интересующиеся, спрашивающие, переживающие", — сказал Скапинцев.
Ранее олимпийский чемпион раскритиковал украинских спортсменов, отсиживающихся за границей.