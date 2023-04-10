«Война уже закончилась?» Тренер задал неожиданный вопрос украинскому баскетболисту

10 апреля, 18:16
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Дмитрий Скапинцев (Фото:Westchester Knicks)

Дмитрий Скапинцев (Фото:Westchester Knicks)

Осенью прошлого года украинский баскетболист Дмитрий Скапинцев стал игроком американского клуба Вестчестер, который выступает в Лиге развития НБА.

В интервью на YouTube-канале Double Dribble Скапинцев рассказал об интересе американцев к войне в Украине.

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«О войне спрашивают, интересуются. Я рассказываю. Могу что-то показать из интересных новостей.

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Однажды был момент, что меня тренер спросил: «Закончилась ли уже война?» Я ответил: «Нет, все продолжается». А он говорит: «Я просто в интернете некоторое время не встречал новостей о войне».

Люди к этому привыкают. Возможно, меньше уделяют внимания, но есть и интересующиеся, спрашивающие, переживающие", — сказал Скапинцев.

Ранее олимпийский чемпион раскритиковал украинских спортсменов, отсиживающихся за границей.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Баскетбол

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