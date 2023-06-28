В США во время отдыха трагически погиб экс-игрок НФЛ 28 июня, 17:06 Райан Маллетт (Фото:Charles LeClaire/USA Today Network)

Бывший игрок Национальной футбольной лиги (НФЛ) 35-летний Райан Маллет утонул во время отдыха в Дестине, штат Флорида.

Об этом сообщает ESPN.

В офисе шерифа сообщили, что спасателей вызвали на пляж, когда группа людей, которые плавали в Мексиканском заливе возле песчаной косы, пытались вернуться к берегу.

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Среди них был и Маллет, которого вытащили из воды, но он уже не дышал. Спортсмена доставили в больницу, где констатировали его смерть.

Маллет выступал за команды Нью-Ингленд Пэтриотс (2011−2013), Хьюстон Тэксанс (2014−2015) и Балтимор Рэйвенс (2015−2017).

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