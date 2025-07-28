В 80 лет умер именитый украинский тренер по шахматам

28 июля, 15:23
Валерий Тельман умер в 80 лет (Фото: ХОДА)

Валерий Тельман умер в 80 лет (Фото: ХОДА)

Ушел из жизни известный шахматный наставник, воспитатель юношеских и молодежных сборных Валерий Михайлович Тельман.

Об этом пишет пресс-служба Херсонской ОГА.

«Человек, который посвятил себя шахматам. Под его руководством украинские шахматисты получали значительные победы на международных аренах.

Помним его не только как талантливого тренера, а как человека, который умел найти подход к каждому ребенку, зажечь интерес и указать путь.

Светлая память о Валерии Тельмане останется в сердцах тех, кого он учил и поддерживал, с кем работал и кого вдохновлял.

Искренние соболезнования родным, коллегам, воспитанникам и всему шахматному сообществу", — говорится в сообщении.

Известно, что будущий Заслуженный тренер Украины и мастер спорта СССР родился в Херсоне. 2 июля Валерию исполнилось 80 лет.

Среди воспитанников Тельмана — международные гроссмейстеры Анна Борсук, Наталья Жукова, Инна Гапоненко, Сергей Овсиевич и Елена Александрова.

Ранее мы писали, что умер олимпийский чемпион по легкой атлетике, который выигрывал золото Игр-1980.

