Украинец отказался позировать для совместного фото с россиянином и иранцем на чемпионате мира по вольной борьбе
Василий Михайлов (Фото:Ассоциация спортивной борьбы Украины)
Украинский борец Василий Михайлов завоевал бронзу в неолимпийской категории (79 кг) на чемпионате мира по вольной борьбе в Белграде.
На церемонии награждения Михайлов отказался фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым. Представитель страны-агрессора завоевал золото под нейтральным флагом. Еще одну бронзу добыл иранец Мохаммад Ноходи.
Серебряную награду завоевал грузин Владимир Гамкрелидзе.
Ранее сообщалось, что украинка Юлия Ткач зрелищно победила россиянку на чемпионате мира по борьбе и не пожала ей руку.