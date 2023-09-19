Украинец отказался позировать для совместного фото с россиянином и иранцем на чемпионате мира по вольной борьбе

19 сентября, 09:12
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Василий Михайлов (Фото:Ассоциация спортивной борьбы Украины)

Василий Михайлов (Фото:Ассоциация спортивной борьбы Украины)

Украинский борец Василий Михайлов завоевал бронзу в неолимпийской категории (79 кг) на чемпионате мира по вольной борьбе в Белграде.

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На церемонии награждения Михайлов отказался фотографироваться с россиянином Ахмедом Усмановым. Представитель страны-агрессора завоевал золото под нейтральным флагом. Еще одну бронзу добыл иранец Мохаммад Ноходи.

Видео дня

Серебряную награду завоевал грузин Владимир Гамкрелидзе.

UWW
Фото: UWW
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Ранее сообщалось, что украинка Юлия Ткач зрелищно победила россиянку на чемпионате мира по борьбе и не пожала ей руку.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Чемпионат мира Борьба

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